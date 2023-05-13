هيئة البث الإسرائيلية: اتفاق على وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ الساعة العاشرة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) مساء اليوم، بأن اتفاق على وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ الساعة العاشرة مساء.

وفي سياق متصل، نقلت قناة (الجزيرة) القطرية، القول عن مصادر لها، بأن وسطاء التهدئة يقدمون صيغة جديدة لوقف متبادل لإطلاق النار في قطاع غزة





ووفقًا للقناة الصيغة الجديدة للوقف المتبادل لإطلاق النار تتضمن وقف قتل المدنيين وقصف منازلهم





وأشارت إلى أن حركة الجهاد الإسلامي وافقت مبدئيا على الصيغة الجديدة في انتظار رد من إسرائيل.





في حين، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية الرد برشقات صاروخية متتالية ضمن عملية أطلقت عليها اسم "ثأر الأحرار"، ألحقت إصابات مباشرة بالعديد من المواقع والمنازل والمنشآت المختلفة.



ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في قطاع غزة، فإن العدوان الإسرائيلي على القطاع أدى إلى استشهاد 33 فلسطينيا، بينهم 4 نساء و6 أطفال، و6 من قادة سرايا القدس وإصابة 147 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.