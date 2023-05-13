كتائب أبو علي مصطفى في رسالة للاحتلال: القادم أقوى وأعظم





وتتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية الرد برشقات صاروخية متتالية ضمن عملية أطلقت عليها اسم "ثأر الأحرار"، ألحقت إصابات مباشرة بالعديد من المواقع والمنازل والمنشآت المختلفة.



ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في قطاع غزة، فإن العدوان الإسرائيلي على القطاع أدى إلى استشهاد 33 فلسطينيا، بينهم 4 نساء و6 أطفال، و6 من قادة سرايا القدس وإصابة 147 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.





رام الله - دنيا الوطنأكد كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، بأن "المقاومة والكتائب الباسلة توجع المحتلين بضرباتها؛ والقادم أقوى وأعظم".وقال الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، أبو جمال، إننا "في هذه المعركة التي قدم فيها القادة والجند دمائهم فداءً لفلسطين ومنهم ثلة من رفاقنا الأبطال، نؤكد على أن دماء الشهداء سيدفع ثمنها المحتل غالياً ولن تذهب هدراً".