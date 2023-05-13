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شؤون فلسطينية

تقديرات إسرائيلية: الجهاد تستعد للاستمرار في المعركة لفترة أطول بهذا التكتيك

تقديرات إسرائيلية: الجهاد تستعد للاستمرار في المعركة لفترة أطول بهذا التكتيك
العدوان على قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
نقل موقع (واللا) الإسرائيلي، مساء اليوم، تقديرات مسؤولين أمنيين إسرائيليين حول تطورات الأوضاع والمبحاثات بين فصائل المقاومة في قطاع غزة وإسرائيل بشأن التهدئة.

ووفق تقديرات المسؤولين فإن "حركة الجهاد قررت تقليص الرشقات الصاروخية استعدادا للاستمرار في المعركة فترة أطول".

ولفتوا إلى أن "حركة الجهاد حتى الآن لم تستخدم صواريخ متطورة أكثر أو غير معتادة".

ويأتي ذلك في وقت نشرت فيه سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطع فيديو لرشقات من قذائف الهاون تجاه مواقع وحشودات الاحتلال على طول الحافة الشرقية لقطاع غزة ضمن معركة "ثأر الأحرار" رداً على اغتيال قادة سرايا القدس.

كما وأعلنت سرايا القدس من تمكن وحدات الدروع فيها باستهداف عدد من المواقع "الحساسة" لدى الاحتلال.

وقالت سرايا القدس خلال بيان مقتضب لها: "استهدف مجاهدونا بصواريخ موجهة مواقع حساسة للعدو على الحافة الشرقية لقطاع غزة، محققين إصابات مؤكدة، وعاد مجاهدونا إلى قواعدهم بسلام".

وتتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية الرد برشقات صاروخية متتالية ضمن عملية أطلقت عليها اسم "ثأر الأحرار"، ألحقت إصابات مباشرة بالعديد من المواقع والمنازل والمنشآت المختلفة.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في قطاع غزة، فإن العدوان الإسرائيلي على القطاع أدى إلى استشهاد 33 فلسطينيا، بينهم 4 نساء و6 أطفال، و6 من قادة سرايا القدس وإصابة 147 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.


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