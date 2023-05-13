سرايا القدس: استهدافنا مواقع حساسة للاحتلال بصواريخ موجهة على الحافة الشرقية للقطاع

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، من تمكن وحدات الدروع فيها باستهداف عدد من المواقع "الحساسة" لدى الاحتلال.وقالت سرايا القدس خلال بيان مقتضب لها: "استهدف مجاهدونا بصواريخ موجهة مواقع حساسة للعدو على الحافة الشرقية لقطاع غزة، محققين إصابات مؤكدة، وعاد مجاهدونا إلى قواعدهم بسلام".وتتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية الرد برشقات صاروخية متتالية ضمن عملية أطلقت عليها اسم "ثأر الأحرار"، ألحقت إصابات مباشرة بالعديد من المواقع والمنازل والمنشآت المختلفة.ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في قطاع غزة، فإن العدوان الإسرائيلي على القطاع أدى إلى استشهاد 33 فلسطينيا، بينهم 4 نساء و6 أطفال، و6 من قادة سرايا القدس وإصابة 147 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.