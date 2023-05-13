غزة: المالية تعلن موعد وآلية صرف رواتب الموظفين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم السبت، موعد ونسبة صرف رواتب شهر نيسان/إبريل للموظفين.وقالت الوزارة في تصريح لها، إن الصرف سيكون يوم غدٍ الأحد، بنسبة 60% وبحد أدنى 1800 شيكل في كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.وكانت نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، قد طالبت، في وقت سابق اليوم، لجنة متابعة العمل الحكومي ببذل كل ما بوسعها لتوفير دفعة راتب شهر إبريل وعدم تأخيرها أكثر من ذلك، حتى يتمكن الموظفون من تلبية احتياجات أسرهم، وتغطية نفقاتهم، والاستمرار بالقيام بواجباتهم في خدمة أبناء شعبهم.وأكد رئيس نقابة الموظفين خليل الزيان في حديث لـ "دنيا الوطن" أن النقابة توجهت لكافة المسؤولين في اللجنة الحكومية والجهات المختصة من أجل التسريع في عملية صرف الدفعة المالية الشهرية في ظل الأوضاع الصعبة الحالية ونظراً لأن الموظفين استنفدوا آخر دفعة راتب منذ مدة طويلة في ظل شهر رمضان عيد الفطر المبارك والعدوان الحالي، مبيناً أنهم تلقوا وعوداً بمتابعة الأمر والعمل عليه خلال الأيام المقبلة.وشدد على أن نقابة الموظفين تتابع منذ بداية العدوان مع الجهات الحكومية المختصة تعزيز صمود الموظفين، والتخفيف عنهم في هذه الظروف الصعبة والعصيبة؛ وتدرك ما تبذله متابعة العمل الحكومي من جهد لتوفير دفعة الراتب الشهري للموظفين، مقدرين صعوبة الاوضاع في ظل هذا العدوان الإجرامي المستمر.