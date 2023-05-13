الداخلية بغزة: العمارات السكنية التي دمرها الاحتلال يقطنها مدنيون

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، إياد البزم، أن البنايات والعمارات السكنية التي دمرها الاحتلال، هي بنايات يقطنها مدنيون.وقال البزم خلال بيان صحفي، اليوم السبت، إن "أية ادعاءات للاحتلال بوجود أهداف عسكرية في هذه المنازل والبيوت، هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة، وهي محاولة لتبرير جرائمه بحق المدنيين العزل".وتابع "يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على شعبنا في قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، مركزاً في استهدافه على المدنيين والمنشآت السكنية والمدنية".