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شؤون فلسطينية

شهيد برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب جنين

شهيد برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب جنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، مساء السبت، استشهاد الشاب أحمد محمد عطاطرة (٣٣ عاماً )، برصاص الاحتلال قرب جنين.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت، في وقت سابق اليوم، باستشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة جنين، بزعم تنفيذ عملية طعن.

وبحسب قناة (كان) الإسرائيلية، فإن فلسطينياً حاول طعن مجند عند معبر الريحان وتم إطلاق النار عليه، دون وقوع إصابات.

فيما ذكرت صحيفة (معاريف)، أن فلسطينياً وصل عبر دراجة نارية إلى معبر جلبوع وبحوزته سكين أطلقت القوات النار صوبه ما أدى لاستشهاده.

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