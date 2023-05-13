جماهير نابلس تُشيّع جثماني الشهيدين مشه والأعرج

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير نابلس، اليوم السبت، جثماني الشهيدين سائد مشه (32 عاماً) ووسيم الأعرج (19 عاماً)، إلى مثواهم الأخير في مخيم بلاطة، شرق المدينة.وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا الحكومي، ومن ثم إلى مسجد عبد الرحمن بالمخيم، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليهما، ومنه إلى منزلي عائلتيهما في المخيم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة قبل مواراتهما الثرى في مقبرة الشهداء.وردد المشيعون الهتافات والشعارات المنددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا.وكان مشه والأعرج قد استشهدا صباح اليوم بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليهما خلال اقتحامها مخيم بلاطة ومحاصرة منزل، كما أصيب خلال الاقتحام ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.