كتائب المجاهدين: معركة "ثأر الأحرار" مستمرة

رام الله - دنيا الوطنأكدت كتائب المجاهدين بأن "معركة "ثأر الأحرار" التي ردت فيها غرفة العمليات المشتركة على جرائم الاحتلال بحق قادة المقاومة ومجاهديها والمدنيين من أبناء شعبنا ما زالت متواصلة".وقالت كتائب المجاهدين في تصريح مقتضب، اليوم السبت، إن "كتائب المجاهدين جنباً إلى جنب مع فصائل المقاومة الموحدة في الميدان تصد العدوان وتُصلي مغتصبات ومواقع الكيان المؤقت بلظى رشقاتها المباركة".وتابعت" نزف قادة المقاومة أعضاء المجلس العسكري في سرايا القدس وشهداء شعبنا الصامد الذين استشهدوا خلال عمليات الاغتيال الجبانة.