قيادي بالجهاد: تعنت الاحتلال يفشل جهود التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي رامز الحلبي، أن لا جديد حتى اللحظة بخصوص مباحثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي تجري في القاهرة بوساطة مصرية.وقال الحلبي في حديث خاص لـ "دنيا الوطن" اليوم السبت، إن الاحتلال بتعنته لا زال يفشل كل محاولات الوسيط المصري في التوصل لاتفاق ينهي العدوان الحالي على غزة.ولفت القيادي في حركة الجهاد إلى أن المقاومة لا تزال تؤدي مهامها بالتصدي لعدوان الاحتلال على قطاع غزة، حتى يخضع لشروطها للوصول لاتفاق وقف إطلاق النار.