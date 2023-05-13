سلطة الطاقة بغزة: محطة التوليد ستتوقف ظهر الاثنين المقبل

رام الله - دنيا الوطنحذرت سلطة الطاقة بغزة أن استمرار العدوان الإسرائيلي ينذر بوقوع كارثة إنسانية محققة، بسبب إغلاق المعابر ومنع إدخال الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد الوحيدة في القطاع.وأعلنت سلطة الطاقة في مؤتمر صحفي في غزة، اليوم السبت، أن محطة توليد الكهرباء ستتوقف عن العمل ظهر يوم الاثنين القادم، بسبب نفاد الوقود، مبينةً أنه ومنذ بداية العدوان انخفض إنتاج محطة الكهرباء إلى حوالي 45-48 ميجاوات.وناشدت سلطة الطاقة، المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، والإنسانية، لإلزام الاحتلال لإدخال كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة.