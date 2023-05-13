حسين الشيخ لـ "دنيا الوطن": نمد أيدينا لحركة حماس للوحدة ومواجهة العدوان
أكد حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم السبت، أن الحركة تمد يدها لحركة حماس من أجل الوحدة وإنهاء الانقسام لمواجهة العدوان.
وجاءت تصريحات الشيخ لـ "دنيا الوطن" في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الخامس تواليًا وما هو مطلوب لمواجهة التصعيد.
وقال الشيخ: إن ما يجري هو تصعيد غير مسبوق من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي فهي تستهدف الفلسطينيين والدم الفلسطيني بغض النظر عن الانتماء السياسي والجيولوجي.
وشدد أن الرئيس محمود عباس يتابع مجريات التصعيد الإسرائيلي على القطاع منذ اللحظات الأولى.
وعن تفاصيل لقائه بوزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف في موسكو، كشف أنه تم تباحث تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة، مشددًا أن القيادة الفلسطينية طلبت تحركًا جديًا للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها.
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