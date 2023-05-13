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دولي

ألمانيا تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2٫7 مليار يورو

ألمانيا تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2٫7 مليار يورو
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت ألمانيا، اليوم، أنها ستقوم بإرسال حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2٫7 مليار يورو (2٫97 مليار دولار).

وتضم حزمة المساعدات حتى الآن 30 دبابة قتال من طراز (Leopard 1) و20 مركبة قتال مشاة (Marder) و15 دبابة (Gepard) المضادة للطائرات، وحوالي 100 مركبة مدرعة. وفق(الأناضول).

ويأتي ذلك بهدف تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، وسترسل برلين أيضًا ما يصل إلى 200 طائرة استطلاع ومسيرة و4 أنظمة صواريخ "IRIS-T" إضافية مضادة للطائرات.

وزادت ألمانيا دعمها العسكري لأوكرانيا في الأشهر الأخيرة بعد ضغوط من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، وهي حاليًا ثالث أكبر مورد للأسلحة إلى البلاد.

وفي 24 شباط/ فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.

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