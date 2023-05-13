الرئيس عباس يصل نيويورك للمشاركة في إحياء ذكرى النكبة وإلقاء كلمة فلسطين

رام الله - دنيا الوطنوصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس إلى نيويورك، للمشاركة في احياء الذكرى الـ75 لنكبة الشعب الفلسطيني.وسيلقي الرئيس عباس، خطابا في مقر الأمم المتحدة، الاثنين المقبل، لأول مرة، بالتزامن مع ذكرى النكبة، في الخامس عشر من مايو/ أيار الجاري.ويأتي إحياء الأمم المتحدة لذكرى النكبة الفلسطينية، من خلال قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهذه هي المرة الأولى التي سيقام فيها الحدث بناء على تفويض من الجمعية العامة نفسها، ونص على اعتبار 15 مايو/ أيار من كل عام، يومًا لإحياء هذه الذكرى.ويرافق الرئيس عباس: نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والمشرف العام على الاعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، ورئيس لجنة المغتربين والجاليات في المجلس الوطني أسامة القواسمي.