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شؤون فلسطينية

نقيب موظفي غزة يوضح لـ"دنيا الوطن" مستجدات راتب إبريل ويوجه هذه الرسالة

نقيب موظفي غزة يوضح لـ"دنيا الوطن" مستجدات راتب إبريل ويوجه هذه الرسالة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، لجنة متابعة العمل الحكومي ببذل كل ما بوسعها لتوفير دفعة راتب شهر إبريل وعدم تأخيرها أكثر من ذلك، حتى يتمكن الموظفون من تلبية احتياجات أسرهم، وتغطية نفقاتهم، والاستمرار بالقيام بواجباتهم في خدمة أبناء شعبهم.

وأكد رئيس نقابة الموظفين خليل الزيان في حديث لـ "دنيا الوطن" أن النقابة توجهت لكافة المسؤولين في اللجنة الحكومية والجهات المختصة من أجل التسريع في عملية صرف الدفعة المالية الشهرية في ظل الأوضاع الصعبة الحالية ونظراً لأن الموظفين استنفدوا آخر دفعة راتب منذ مدة طويلة في ظل شهر رمضان عيد الفطر المبارك والعدوان الحالي، مبيناً أنهم تلقوا وعوداً بمتابعة الأمر والعمل عليه خلال الأيام المقبلة.

وشدد على أن نقابة الموظفين تتابع منذ بداية العدوان مع الجهات الحكومية المختصة تعزيز صمود الموظفين، والتخفيف عنهم في هذه الظروف الصعبة والعصيبة؛ وتدرك ما تبذله متابعة العمل الحكومي من جهد لتوفير دفعة الراتب الشهري للموظفين، مقدرين صعوبة الاوضاع في ظل هذا العدوان الإجرامي المستمر.

بدوره، وجه عضو المجلس التشريعي في غزة إسماعيل الأشقر رسالة مفتوحة لقيادة حركة (حماس) في غزة وقيادة العمل الحكومي بخصوص رواتب الموظفين.

وقال الأشقر "كما تعلمون إخوتي وأحبتي في قيادة الحركة والحكومة أن الموظف هو ذخيرتنا في مقارعة الاحتلال وأذناب الاحتلال، ولا يعقل أن يترك هذا الموظف دون الوقوف بجانبه، ومساندته وتوفير راتبه، أو الجزء الذي توفره الحكومة له شهريا كدفعه 60%".

وأضاف خلال رسالته "لذا إخواني وأحبابي، واجب علينا شرعا أن يتوفر الراتب لموظفينا فورا، والطرق لإصاله لا تعجز الحكومة عن ايجادها".

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