التعليم بغزة تصدر تنويهاً للطلاب بشأن عقد الاختبارات النهائية

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم السبت، بياناً توضيحياً بشأن الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني في ضوء العدوان على قطاع غزة.وقالت الوزارة إنها "ستتخذ القرار المناسب بشأن عقد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني في ضوء المستجدات؛ وبما يضمن استقرار النظام التعليمي ومصلحة الطلبة".ودعت الوزارة جميع المدارس، والمعلمين، والطلبة وأولياء أمورهم إلى اعتماد المنصات الرسمية التابعة للوزارة كمصدر وحيد للمعلومات والتعميمات الصادرة عن الوزارة، وعدم التعاطي مطلقاً مع ما يتم ترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.