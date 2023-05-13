أبو شريف: نتنياهو وقع في كمين نصبه للفصائل بغزة والآن يترجى الوساطة المصرية

عقب بسام أبو شريف، المستشار السياسي للرئيس الراحل ياسر عرفات، اليوم السبت، على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والسياسة التي يتبعها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو في إدارة التصعيد مع فصائل المقاومة الفلسطينية.اعتبر أبو شريف خلال تصريحات خاصة لـ "" أن نتنياهو وقع في كمين نصبه لنا، والحقيقة دونها مبالغة لا أستطيع القول إن رئيس حكومة الاحتلال وجيشه وقيادته العنصرية قد فشلوا حتى الآن في تحقيق هدفه الأساسي من العدوان على غزة.وأضاف: "من الصحيح أن عددًا من القيادات قد اغتيل، ولكن الحرب فيها خسائر وتضحيات ودماء، وبالتالي نتنياهو فشل بشكل ذريع والآن ترتد الأمور داخل إسرائيل مزيدًا من الصراعات والخلافات في القيادتين السياسية والعسكرية".وأكمل أبو شريف: "استمرار القصف الإسرائيلي عبث، مع الإشارة إلى أنها لم يعد لديها أهداف محددة لضربها، وتعيد غاراتها على نفس الأهداف، ثم انتقلت في المرحلة الأخيرة بقصف بيوت الشهداء مرة أخرى والذين تم اغتيالهم في السابق".وزاد: هنالك جيش أفلس في بنك الأهداف، ولكن كل إسرائيل على بعد 200 كم من غزة وأكثر هي على مرمى صواريخ المقاومة، وابتداءً من هذا اليوم أدخلت للمعركة صواريخ جديدة منها لضرب أهداف بشكل أدق وأخرى مضادة للطائرات.وشدد أن المعركة مستمرة ومفتوحة، وهنا يجب القول إن المعركة العسكرية أصبحت في خدمة رسم ووضع حدود الردع بيننا وبين الاحتلال، فهنالك وساطات أعلنت إسرائيل الانسحاب منها (أي الوساطة المصرية) للوصول إلى وقف إطلاق نار وهدنة، والفصائل الفلسطينية رفضت رفضا باتا إلا إذا وقعت إسرائيل على الشروط التي تفرضها المقاومة وهذا سبب مقاطعتها وساطة مصر.وأردف أبو شريف: "الآن وقبل قليل إسرائيل أصبحت ترسل لمصر تترجى أن تعود للعمل إلى وقف إطلاق النار، وأصبحت الحسابات واضحة، فهي خسارة متتابعة، وتستخدم القوة من قبل الجيش والأمن الإسرائيلي لمنع الهروب الجماعي للمستوطنين من محيط غزة.وطالب في ختام تصريحاته الصحفية، فصائل المقاومة بأن تضع شروطًا تتعلق بإخلاء كل المستوطنات المحيطة بغزة والتي أقيمت على أرض سلبت من القطاع.