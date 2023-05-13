أونروا تكشف لـ"دنيا الوطن" سبب التحول للتعليم الإلكتروني وحقيقة مغادرة موظفين أجانب القطاع

خاص دنيا الوطنكشف المتحدث الإعلامي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، اليوم السبت، سبب التحول للتعليم الإلكتروني بالمدارس وحقيقة مغادرة موظفين أجانب القطاع.وقال أبو حسنة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إنه لا حديث عن إنهاء العام الدراسي وإنما التحول للتعليم الإلكتروني لسبب أن ذلك أفضل للطلاب وشيء أفضل من لا شيء.وفيما يخص أنباء مغادرة موظفين أجانب قطاع غزة، نفى صحة كل ما تم تداوله بشأن مغادرة وفد من الموظفين الأجانب القطاع.ويشهد قطاع غزة منذ خمسة أيام تصعيدًا مستمرًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي يمارس سياسة استهداف البيوت والشققة السكنية الآمنة والأراضي الزراعية.بالمقابل، تواصل المقاومة الفلسطينية بغزة قصف تل أبيب وسديروت وعسقلان وبئر السبع ومناطق أخرى محيط الغلاف.