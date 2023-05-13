مباشر | #تغطية_صحفية: استمرار التصعيد على قطاع غزة لليوم الخامس مع تواصل جهود التهدئة

شؤون فلسطينية

الإعلامي الحكومي بغزة: نستهجن إصدار إحدى المؤسسات تقرير يدعي وفاة مواطنين جراء قذائف محلية

الإعلامي الحكومي بغزة: نستهجن إصدار إحدى المؤسسات تقرير يدعي وفاة مواطنين جراء قذائف محلية
قصف إسرائيلي على مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
استهجن المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، قيام مؤسسة محلية بإصدار تقرير يدعي وقوع ضحايا من المواطنين جراء قذائف محلية أطلقتها فصائل المقاومة خلال تصديها لعدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة؛ الأمر الذي استغله الاحتلال محاولا التنصل من جرائمه الموثقة بالصوت والصورة.

وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: نستهجن هذا السلوك من المؤسسة كونها ليست جهة اختصاص في تحديد طبيعة الحدث، والأصل أن يتم الاعتماد على ما يصدر من جهات الاختصاص الفني ممثلة في هندسة المتفجرات والمختبر الجنائي، وعليه فإن ما ورد في هذا التقرير يتنافى مع أبسط مبادئ المهنية وينقصه الرأي الفني لجهة الاختصاص، فضلا عن افتقاره للحس الوطني وعدم استشعاره لخطورة التسرع في إصدار أحكام لحوادث قيد التحقيق، واغفاله لإمكانية استغلالها من الاحتلال لحرف الأنظار عن جرائمه الواضحة للعيان.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن عدوانه المتواصل وكل الجرائم المرتكبة خلاله والضحايا التي نجمت عنه، بدءا من جرائم الاغتيال خارج إطار القانون، مرورا باستهداف المواطنين بالقتل والمنازل والأعيان المدنية بالقصف والتدمير، وصولا لجريمة العقاب الجماعي بإغلاق المعابر وتعطيل دخول الاحتياجات المعيشية لشعبنا في قطاع غزة.

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