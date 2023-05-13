مباشر | #تغطية_صحفية: استمرار التصعيد على قطاع غزة لليوم الخامس مع تواصل جهود التهدئة

شؤون فلسطينية

الإعلامي الحكومي يستعرض آخر مستجدات العدوان على القطاع

الإعلامي الحكومي يستعرض آخر مستجدات العدوان على القطاع
مؤتمر الإعلامي الحكومي
رام الله - دنيا الوطن
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم السبت، أن العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة في يومه الخامس توالياً، استشهد خلاله 33 مواطنًأ، 30% منهم من النساء والأطفال وإصابة 147 مواطنا، 60% منهم نساء وأطفال وإصابة 147 مواطنا، 60% منهم نساء وأطفال.

وأوضح المكتب أن حصيلة الشهداء والإصابات تدلل على طبيعة بنك الأهداف الذي يتحدث عنه قادة الاحتلال، متوجهاً بالتحية إلى أبناء شعبنا الصامد في وجه العدوان.

وقال سلامة معروف المكتب الإعلامي الحكومي، في مؤتمر صحفي عقده في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، حول تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يومه الخامس وتحديث الأضرار: "يوم جديد يمر على شعبنا ليشهد على دمنا المسفوح هناك في مخيم بلاطة شرق نابلس وهنا في غزة، يوم جديد يدلل أن المعاناة والتهجير والقتل سيبقى ملازماً لشعبنا ما دام الاحتلال جاثماً على أرضنا وإذ نترحم على شهدائنا في غزة وبلاطة فإننا نستهجن هذه الحالة من الرضوخ التي يتسم بها أداء المجتمع الدولي تجاه جرائم الاحتلال".

وفي تحديث الأضرار التي تسبب بها العدوان حتى اللحظة، أوضح المكتب أن الاحتلال دمّر 15 منزلاً بما مجموعه 51 وحدة سكنية هدم كلي، وتضرر 940 وحدة سكنية منها 49 وحدة سكنية غير صالحة للسكن وقد بلغت قيمة التقديرات الخسائر الأولية قرابة 5 مليون دولار.

وأشار إلى تعرض القطاع الزراعي لخسائر وأضرار مباشرة تجاوزت قيمتها 3 مليون دولار جراء منع تصدير أكثر من 1000 طن من المنتجات الزراعية وتوقف قطاع الصيد البحري وأضرار ألحقت بمساحات زراعية واسعة ومزارع للمواطنين.

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