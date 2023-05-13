المقاومة تواصل قصف بلدات غلاف غزة.. وصفارات الإنذار تدويّ

رام الله - دنيا الوطنتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت، قصف البلدات المحاذية لقطاع غزة إزاء استمرار التصعيد الإسرائيلي على القطاع لليوم الخامس.ودوت صفارات الإنذار مع ظهر اليوم، في عسقلان، ناحال عوز، أسدود، غان يفنه، نيتسانيم، مفطاحيم، افشالوم وديكل.وأصدر جيش الاحتلال، تعليمات للمستوطنين في محيط غلاف غزة بظل استمرار التصعيد مع القطاع.وبحسب (القناة 12) الإسرائيلية التي نقلت عن جيش الاحتلال، بأنه لا تغيير على قيود حركة المستوطنين في غلاف غزة، ويطلب من الجميع الانصياع لأوامر قيادة الجبهة الداخلية.وكشفت القناة الإسرائيلية، أنه طُلب من سكان إحدى مستوطنات مجلس شاعر هنيغف البقاء في منازلهم حتى إشعار آخر.في حين، ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أنه تخوفًا من نيران مضادة، تم إغلاق الطريق المؤدية إلى ناحال عوز وطلب من المستوطنين التزام المنازل.