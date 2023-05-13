سرايا القدس تتوعد بقصف إسرائيل مع استمرار الاغتيالات وقصف البيوت
توعدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، بقصف العمق الإسرائيلي إزاء استمرار الاغتيالات وقصف البيوت السكنية.
وقالت سرايا القدس: إن "المقاومة أعدت نفسها لأشهر من المواجهة، ونمتلك نفسًا طويلًا وحاضنة شعبية وفيةً عظيمة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".
وأكملت: "أمام استمرار الاغتيالات وقصف الشقق والبيوت الآمنة فإن المقاومة الفلسطينية ستجدد قصفها الصاروخي للمدن المحتلة تأكيدًا على استمرار المواجهة وثأر الأحرار".
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