سرايا القدس تتوعد بقصف إسرائيل مع استمرار الاغتيالات وقصف البيوت

رام الله - دنيا الوطنتوعدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، بقصف العمق الإسرائيلي إزاء استمرار الاغتيالات وقصف البيوت السكنية.وقالت سرايا القدس: إن "المقاومة أعدت نفسها لأشهر من المواجهة، ونمتلك نفسًا طويلًا وحاضنة شعبية وفيةً عظيمة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".وأكملت: "أمام استمرار الاغتيالات وقصف الشقق والبيوت الآمنة فإن المقاومة الفلسطينية ستجدد قصفها الصاروخي للمدن المحتلة تأكيدًا على استمرار المواجهة وثأر الأحرار".