كهرباء غزة توضح للمواطنين الجدول المعمول به ونسبة العجز

رام الله - دنيا الوطنقالت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، إنها لا زالت تعمل وفق جدول (8) وصل (8) فصل مع زيادات، في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة منذ الثلاثاء الماضي.وذكرت أن كمية الكهرباء المتوفرة من المصادر (166.3) ميجاوات، فيما وصل الطلب على الطاقة (213.9) ميجاوات – للاثني عشرة ساعة الماضية، وذروة الطلب بلغت (349.94 ميجاوات).وأكدت أن العجز الكلي في الطاقة بلغ (52.34%)، وأن الجدول المعمول به في المحافظات هو (8) وصل (8) فصل مع زيادات.وقالت إن عدد البلاغات عن الأعطال الواردة للطواقم الفنية منذ بدء العدوان (573) تبليغ من مختلف المحافظات، فيما كان عدد الاتصالات الواردة لمركز الاستعلامات عبر الرقم 133، (4385) اتصال وهو حصيلة تراكمية.ولفتت إلى خروج مغذي F8 المغذي لمحافظة خانيونس+ خط بغداد المغذي لمحافظة غزة من الطرف الاخر وتم اعادتهم للخدمة.