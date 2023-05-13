جيش الاحتلال يُصدر تعليمات للمستوطنين في غلاف غزة

رام الله - دنيا الوطنأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تعليمات للمستوطنين في محيط غلاف غزة بظل استمرار التصعيد مع القطاع.وبحسب (القناة 12) الإسرائيلية التي نقلت عن جيش الاحتلال، بأنه لا تغيير على قيود حركة المستوطنين في غلاف غزة، ويطلب من الجميع الانصياع لأوامر قيادة الجبهة الداخلية.وكشفت القناة الإسرائيلية، أنه طُلب من سكان إحدى مستوطنات مجلس شاعر هنيغف البقاء في منازلهم حتى إشعار آخر.في حين، ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أنه تخوفًا من نيران مضادة، تم إغلاق الطريق المؤدية إلى ناحال عوز وطلب من المستوطنين التزام المنازل.ودوت صفارات الإنذار في عدة مناطق بمحيط غلاف غزة، السبت، بعدما تم رصد إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت في مناطق بالغلاف منها: سديروت، مفلاسيم، نير عام، نير عوز ونيريم.مع دخولنا اليوم الخامس للعدوان الإسرائيلي على القطاع، يواصل جيش الاحتلال قصفه للمنازل السكنية والأراضي الزراعية في مختلف المناطق.وترد فصائل المقاومة بغزة بقصف تل أبيب ومناطق القذائف بعشرات الصواريخ وقذائف الهاون باتجاه.