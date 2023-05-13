إعلان هام من هيئة المعابر بغزة بخصوص التسجيل للسفر

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية بغزة، أنه نظراً للظروف التي يمر بها المواطنون في غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر وإغلاق صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح، فقد تم تخصيص أرقام هواتف و"واتساب" لموظفي مكتب التسجيل من أجل مساعدة المواطنين في إجراء معاملات التسجيل الإلكتروني وكل ما يتعلق بها، وذلك خلال فترة العدوان فقط.وأوضحت أنه سيتم تلقي اتصالات المواطنين ورسائلهم على "واتساب" في أوقات الدوام الرسمي يومياً (من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 2:00 بعد الظهر)، من خلال الأرقام الآتية موزعين على محافظات قطاع غزة كل وفق محافظته:▪️محافظة رفح:+970567841111+972599537301▪️محافظة خانيونس:+972562181855+970567169446▪️ محافظة الوسطى:+970592840049+972598236203▪️ محافظة غزة:+972567204455+972599333154▪️ محافظة شمال غزة:+970595111158+972598056575