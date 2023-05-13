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شؤون فلسطينية

حركة فتح تنعى شهيدي مخيم بلاطة شرق نابلس

حركة فتح تنعى شهيدي مخيم بلاطة شرق نابلس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الشابين سائد مشة، وعدنان الأعرج، اللذين استشهدا، اليوم السبت، بعد إصابتهما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانه على مخيم بلاطة شرق نابلس.

وقالت الحركة، إن عدوان الاحتلال المستمر على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية لن يجدي نفعا في إطفاء جذوة نضال شعبنا الوطني، محذرة حكومة الاحتلال من تداعيات جرائمها وإرهابها، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن مآلات الأوضاع.

ودعت (فتح) المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية ذات الصلة إلى التدخل الفوري، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق شعبنا.

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