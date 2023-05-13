بعد توقف لأكثر من شهر.. استئناف تصدير نفط إقليم كردستان العراق

رام الله - دنيا الوطنأبلغ وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، السلطات التركية استئناف عمليات تصدير النفط من إقليم كردستان في شمال العراق عبر ميناء جيهان التركي.وجاء في بيان صادر عن مكتب الوزير حيان عبد الغني، "شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، أبلغت شركة بوتاش التركية باستئناف عمليات التصدير والتحميل اعتباراً من يوم السبت 13 مايو الجاري ." وذلك بعد توقف دام لأكثر من شهر. وفق( روسيا اليوم).ويأتي هذا بعد ساعات من إعلان حكومة إقليم كردستان "الذاتي الحكم" التوصل لاتفاق مع بغداد بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم وإرسال طلب رسمي لتركيا بهذا الشأن.