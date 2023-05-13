سلطات الاحتلال تواصل إغلاق المعابر مع قطاع غزة

كما تواصل سلطات الاحتلال إغلاق منفذ بيت حانون/ إيرز في وجه الأفراد، ولاسيما الحالات الإنسانية والعمال، منذ بدء العمال.

رام الله - دنيا الوطنتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد مع قطاع غزة لليوم الخامس على التولي.وقالم الاحتلال بإغلاق المعبر بشكل كلي بالتزامن مع العدوان المستمر على القطاع منذ الثلاثاء الماضي.ويمنع الاحتلال إدخال الشاحنات المحملة بالبضائع والمواد الأساسية والأدوية والوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة التي باتت مهددة بالتوقف بسبب توقف توريد الوقود لها.