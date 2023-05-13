حماس تعقب على جرائم الاحتلال في قطاع غزة ونابلس

رام الله - دنيا الوطن

عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وقطاع غزة.







واعتبر الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم أن تصعيد الاحتلال لعدوانه الهمجي عبر قصف منازل الآمنين في قطاع غزة وقتل المواطنين في مخيم بلاطة في نابلس بالضفة الغربية ونشر إرهابه على كل الأرض الفلسطينية، "سلوك نازي".وأكد قاسم، أن وقف هذا السلوك يكون بتصعيد أشكال المقاومة كافة وفي كل الساحات، وتدفيع الاحتلال ثمن جرائمه.وبين أن شعبنا في كل الساحات يدفع ضريبة حريته واستقلاله وكرامته، وسيواصل طريقه مهما بلغت التضحيات، ولا خيار أمامه إلا مواصلة قتال الاحتلال.