سلطة الطاقة بغزة: مخزون الوقود الخاص بمحطة التوليد شارف على الانتهاء



وقالت في بيان لها، "إن ذلك ينذر بوقوع كارثة إنسانية محققة نظرًا لإغلاق المعابر وبالتالي وقف السماح بإدخال الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد".



وأشارت بأن "محطة التوليد الوحيدة في القطاع لا تنتج الطاقة المطلوبة منها بفعل الحصار المفروض على القطاع منذ 16 عامًا، وهي الآن تعاني من نفاذ كميات الوقود المتوفرة مما سيؤدي إلى تردي الوضع الانساني جراء توقف المحطة".



وبينت سلطة الطاقة أن "إمدادات الوقود متوقف تمامًا منذ يوم الثلاثاء الماضي، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والإغلاق الكلي للمعابر، وعليه فإن مخزون الوقود شارف على الانتهاء".



وشددت على أن "الواقع الحالي ينذر بكارثة إنسانية على جميع الصعد المختلفة وعلى القطاعات الحيوية كالقطاع الصحي وتوقف الخدمات الطبية التي تحتاج الى مصدر مستمر للكهرباء دون انقطاع، والخدمات المقدمة للمواطنين كالماء والكهرباء، ومعالجة الصرف الصحي، وغيرها".



رام الله - دنيا الوطنأكدت سلطة الطاقة في غزة، اليوم السبت، على الوضع الحرج الذي يعانيه قطاع الطاقة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع لليوم الخامس على التوالي.