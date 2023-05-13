الدعم السريع يتهم الجيش السوداني باستهداف مدنيين

رام الله - دنيا الوطناتهمت قوات الدعم السريع، الجيش السوداني باستهداف المواطنين، وعدد من المواقع الحيوية جنوب الخرطوم مثل المصانع والشركات والمؤسسات المدنية.وقصفت طيران الجيش السوداني مواقع لقوات الدعم السريع في الخرطوم، بينما تتواصل جهود دولية لتهدئة الوضع في البلاد.وتحدثت القوات عن سقوط قتلى وانهيار مبان وتضرر مرافق مهمة جاري حصرها، قائلة إنها تدين ما حصل. وفق (سكاي نيوز بالعربية.وكانت قد قالت قوات الدعم السريع: "وقعنا على إعلان جدة مراعاة للظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها المواطنين رغم علمنا التام من واقع التجارب السابقة بأن المتطرفين لا عهد لهم ولن يلتفتوا لمعاناة أهلنا في الحصول على الغذاء والدواء والحركة."وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قد وقعا على اتفاق أولي في جدة السعودية، وأعلنا الالتزام بتسيير العمل الإنساني وتلبية احتياجات المدنيين.وتضمن الإعلان، تأكيد الجيش وقوات الدعم السريع الالتزام بضمان حماية المدنيين، وتوفير مرور آمن لهم من مناطق الأعمال العدائية.