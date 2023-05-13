مجمل عدد الشهداء والإصابات في اليوم الخامس للعدوان على غزة

رام الله - دنيا الوطنيتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، مع ازدياد في أعداد الشهداء والإصابات جراء استمرار القصف.وأعلنت وزارة الصحة بغزة عن ارتفاع عدد الشهداء، جراء العدوان المستمر على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء الماضي، حيث وصل عدد الشهداء وفق متابعة الوزارة إلى 33 شهيداً.وبينت وزارة الصحة أنه من ضمن الشهداء ستة أطفال وثلاث سيدات وإصابة 174 مواطنًا بجراح مختلفة جراء العدوان.ويواصل جيش الاحتلال، لليوم الخامس على التوالي، عدوانه على قطاع غزة.فيما لا زالت المقاومة الفلسطينية تتصدى له، بإطلاق الصواريخ تجاه المستوطنات والمدن المحاذية للقطاع، وفي بعض الأحيان تمديد بقعة الزيت إلى تل أبيب والقدس.وخلال ساعات الليل، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، سلسلة غارات على أهداف متفرقة من قطاع غزة.ودمرت تلك الطائرات منزلين في مدينة غزة، أحدهما لوالد الشهيد بهاء أبو العطا في حي الشجاعية، والآخر لعائلة مهنا في منطقة اليرموك.كما شنت غارات على أراض زراعية وخالية في مناطق متفرقة في شمال وجنوب ووسط القطاع، ما تسبب بوقوع عدة إصابات.