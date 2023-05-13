آخر التطورات: تواصل العدوان على القطاع لليوم الخامس تواليًا

رام الله - دنيا الوطنيواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الخامس على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث وصل عدد الشهداء إلى 33 وإصابة نحو 100 مواطن.فيما لا زالت المقاومة الفلسطينية تتصدى له، بإطلاق الصواريخ تجاه المستوطنات والمدن المحاذية للقطاع، وفي بعض الأحيان تمديد بقعة الزيت إلى تل أبيب والقدس.وخلال ساعات الليل، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، سلسلة غارات على أهداف متفرقة من قطاع غزة.ودمرت تلك الطائرات منزلين في مدينة غزة، أحدهما لوالد الشهيد بهاء أبو العطا في حي الشجاعية، والآخر لعائلة مهنا في منطقة اليرموك.كما شنت غارات على أراض زراعية وخالية في مناطق متفرقة في شمال وجنوب ووسط القطاع، ما تسبب بوقوع عدة إصابات.