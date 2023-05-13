بالأسماء: شهيدان برصاص الاحتلال بمخيم بلاطة في نابلس

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات خاصة "مستعربين" برفقة قوات الاحتلال حاصروا منزلا في حارة "الجماسين" وسط المخيم، واعتلى عدد من القناصة أسطح منازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تخللها إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل المخيم، وطالبت عبر مكبرات الصوت مواطنا داخله بتسليم نفسه، والا ستعمل على تفجيره.



ويأتي اقتحام المخيم ضمن سلسلة الاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال باستمرار بحق المدن الفلسطينية، يتخللها استهداف للمواطنين، واعتقال العشرات، وهدم منازل، وتدمير منشآت.



رام الله - دنيا الوطناستشهد مواطنان وأصيب آخران برصاص الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، عقب اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة في نابلس.وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب سائد جهاد شاكر مشه (32 عاماً) والشاب عدنان وسيم يوسف الأعراج (19 عاما) بالرصاص الحي في الرأس خلال عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة في نابلس، إضافة إلى 3 إصابات مستقرة في الرقبة والبطن والفخذ.