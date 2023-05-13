الخارجية تطالب بضغط دولي حقيقي لوقف العدوان على القطاع وفتح المعابر

طالبت الخارجية والمغتربين بموقف دولي حازم يجبر الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه على قطاع غزة، وفتح المعابر أمام المواد الطبية، والغذائية، والوقود، وغيرها من أساسيات الحياة.







واعتبرت الوزارة في بيان، صدر اليوم السبت، رفض سلطات الاحتلال إدخال المساعدات والمواد الطبية والغذائية للقطاع انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي.

رام الله - دنيا الوطنوأدانت الدعوات والحملات التحريضية العنصرية التي يطلقها الوزراء الفاشيين في حكومة الاحتلال أمثال بن غفير وسموتريتش، والتي تدعو للمزيد من جرائم القتل واستعادة احتلال القطاع، واعتبرتها امتدادا لعقلية استعمارية توسعية تقوم على سياسة الضم والتوسع على حساب أرض دولة فلسطين.كما أعربت عن استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي إزاء تلك الدعوات، وحذرت من مخاطر استغلاله إسرائيليا، لتعميق وتوسيع العدوان، وارتكاب المزيد من الجرائم.