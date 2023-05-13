لردع التهديدات.. الولايات المتحدة تعزز وجودها العسكري في هرمز

رام الله - دنيا الوطنأكد الجيش الأمريكي أنه يعمل على تكثيف الطائرات والسفن في مضيق هرمز بشأن تعزيز الجهود لردع التهديدات ضد السفن التجارية.وقالت البحرية الأمريكية في بيان: "إنها ستزيد دوريات الطائرات والسفن في مضيق هرمز بالتعاون مع الحلفاء والشركاء الإقليميين، بهدف "تعزيز الجهود متعددة الجنسيات لردع التهديدات ضد السفن التجارية". وفق (الأناضول).وأعلن الحرس الثوري الإيراني في 27 نيسان/ أبريل احتجاز ناقلة النفط "نيوفي" التي ترفع علم جزر مارشال، إضافة إلى احتجازه ناقلة نفط أخرى ترفع علم بنما في 3 مايو/ أيار الجاري.وقال براد كوبر، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، إن "الاستيلاء الإيراني غير المبرر وغير المسؤول وغير القانوني على السفن التجارية ومضايقتها يجب أن يتوقف".وأضاف: "الأسطول الأمريكي الخامس وشركاؤنا ملتزمون بحماية حقوق الملاحة في هذه المياه الهامة".وقالت البحرية الأمريكية إن إيران "ضايقت أو هاجمت أو أعاقت 15 سفينة تجارية ترفع علما دوليا خلال العامين الماضيين"، وفق البيان.وأوضحت أن تلك التصرفات "تتعارض مع القانون الدولي وتخل بالأمن الإقليمي".يذكر أن إيران دعت مرارا إلى إخراج القوات الأمريكية من المنطقة وإنهاء الوجود البحري الأمريكي في المياه الإقليمية.