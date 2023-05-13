أول تعليق من حسين الشيخ على العدوان الإسرائيلي بالقطاع

رام الله - دنيا الوطنعلق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم السبت، على العدوان الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة.وقال الشيخ عبر (تويتر): إننا نطالب الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي والأشقاء العرب بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف العدوان فورا على الشعب الفلسطيني.كما طالب، المؤسسات الدولية والإنسانية بالتدخل السريع لفتح المعابر مع قطاع غزة ونقل المصابين من أجل علاجهم.وحيا الشيخ صمود وثبات شعبنا في وجه آلة الحرب الإسرائيلية، داعيًا بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لشعبنا.