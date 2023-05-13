طالع تطورات طقس فلسطين حتى الثلاثاء المقبل

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون طقس فلسطين، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.







هذه الليلة: يكون طقس فلسطين غائما جزئيا وباردا نسبياً إلى بارد خاصة في المناطق الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

رام الله - دنيا الوطنالأحد، يكونغائما جزئيا الى صاف ربيعياً لطيفاً ومعتدلا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين، يكونغائماً جزئياً إلى صاف وحارا نسبيا الى حار وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء، يكونصافياً بوجه عام وحارا وجافا، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.