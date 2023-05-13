المقاومة تطلق رشقات صاروخية تجاه عسقلان وغلاف غزة





وأفادت مصادر محلية، أن حريقاً اندلع في أحد المنازل بمخيم جباليا، جراء سقوط شظايا صواريخ القبة الحديدية التي حاولت التصدي لصواريخ المقاومة.





وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، دمرت منزلين في مدينة غزة، خلال ساعات الليل، يعود أحدهما لعائلة الشهيد، بهاء أبو العطا، القيادي البارز في سرايا القدس، والذي اغتالته قوات الاحتلال في العام 2019.





رام الله - دنيا الوطنأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، فجر السبت، عدة رشقات صاروخية، استهدفت جنوب عسقلان، ومستوطنات غلاف غزة، رداً على تدمير المنازل السكنية في القطاع.