جيش الاحتلال يقصف منزلاً سكنياً وسط مدينة غزة





وأفادت مصادر محلية، أن الصواريخ المستخدمة في الغارة، لم تحدث انفجاراً كبيراً كما هو المعتاد في الغارات الإسرائيلية، وأدت إلى تدمير المنزل بالكامل.





وفي وقت سابق، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منزل عائلة الشهيد، بهاء أبو العطا، القيادي البارز في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، والذي اغتالته في العام 2019.











رام الله - دنيا الوطنقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، منزلاً سكنياً يعود لعائلة مهنا، في شارع اليرموك، وسط مدينة غزة، ودمرته بالكامل.