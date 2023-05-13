جيش الاحتلال: إطلاق صاروخ مضاد للدروع من شمال غزة نحو الغلاف

رام الله - دنيا الوطنكشف المتحدث باسم جيش الاحتلال، فجر الس، عن تعرض هدف في منطقة غلاف غزة لإطلاق صاروخ مضاد للدروع من قطاع غزة، خلال معركة "ثأر الأحرار".وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في تصريح له: إن "صاروخاً مضاداً للدروع أطلق من شمال غزة الليلة نحو الغلاف، وانفجر في منطقة مفتوحة، وتسبب في اندلاع حريق دون إصابات".بدورها، قالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة "نؤكد أن قتالنا مستمرٌ وسنواصل التزامنا أمام دماء الشهداء مهما كلف ذلك من ثمن".وتابعت الغرفة المشتركة في بيان لها، أن "استشهاد القادة دليل على أنهم في قلب المعركة والميدان، وفي مقدمة صفوف المواجهة، وقوفًا في وجه العدوان الغاشم الذي لا زال يرتد نارًا ودمارًا على العدو".