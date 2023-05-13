مباشر | تغطية صحفية: تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة

شؤون فلسطينية

القسام تنعى الحسني مسؤول التنسيق بينها وبين سرايا القدس في "ثأر الأحرار"

القسام تنعى الحسني مسؤول التنسيق بينها وبين سرايا القدس في "ثأر الأحرار"
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نعت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد إياد الحسني، عضو المجلس العسكري وقائد العمليات في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، والذي استشهد في عملية اغتيال إسرائيلية بمدينة غزة، مساء الجمعة.

وقالت كتائب القسام في بيان صدر عنها، فجر السبت: "بكل آيات الفخر والعز والكبرياء تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام الشهيد القائد المجاهد إياد الحسني "أبو أنس" عضو المجلس العسكري وقائد العمليات في سرايا القدس".

وتابعت القسام: " الشهيد الحسني هو المسؤول عن التنسيق بين قيادة القسام وسرايا القدس خلال معركة "ثأر الأحرار"، ونعاهده وكل شهداء شعبنا بأن دماءهم لن تذهب هدراً بل ستكون نوراً للمجاهدين وناراً على المحتلين".

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