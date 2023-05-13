الجهاد الإسلامي : ردنا على جريمة اغتيال الحسني سيتواصل





وقد استشهد القائد في سرايا القدس إياد الحسني خلال غارة إسرائيلية على شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة، عصر الجمعة، مما رفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان بحسب إحصائية وزارة الصحة إلى 33 شهيداً.























رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، فجر اليوم، أن "الرد على جريمة اغتيال القائد إياد الحسني سيتواصل". مشددة على "استمرار المقاومة كنهج ثابت لا تحيد عنه ولا تفرط فيه مهما بلغت التضحيات".ونعت حركة الجهاد في بيان لها، "القائد إياد الحسني أحد قيادات الحركة ومسؤول العمليات المركزية في سرايا القدس وعضو مجلسها العسكري، الذي استشهد بعد قصف تعرض له أثناء قيامه بواجباته الجهادية في إدارة معركة ثأر الأحرار".كما ونعت الحركة في بيانها "محمد وليد عبد العال رفيق درب الشهيد الحسني الذى مضى شهيداً إلى جانبه".