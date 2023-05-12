مباشر | تغطية صحفية: تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

شؤون فلسطينية

الغرفة المشتركة: قتالنا مستمر وسنواصل التزامنا أمام دماء الشهداء مهما كلف الثمن

الغرفة المشتركة: قتالنا مستمر وسنواصل التزامنا أمام دماء الشهداء مهما كلف الثمن
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة
رام الله - دنيا الوطن
نعت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، عضو المجلس العسكري ومسئول وحدة العمليات في سرايا القدس، الشهيد اياد الحسني، الذي استشهد في عملية اغتيال إسرائيلية، مساء الجمعة.

وقالت الغرفة المشتركة في بيان لها إن "استشهاد القادة دليل على أنهم في قلب المعركة والميدان، وفي مقدمة صفوف المواجهة، وقوفًا في وجه العدوان الغاشم الذي لا زال يرتد نارًا ودمارًا على العدو"

وتابعت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة "نؤكد أن قتالنا مستمرٌ وسنواصل التزامنا أمام دماء الشهداء مهما كلف ذلك من ثمن".

وفي وقت سابق، نعت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات، إياد الحسني الذي استشهد في غارة إسرائيلية بمدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول شهيدين وخمس إصابات لمستشفى الشفاء جرّاء القصف الأخير على شقة سكنية غرب مدينة غزة.

وأفادت المصادر المحلية، بأن الطواقم الطبية أخلت عددًا من الشهداء والإصابات عقب اشتعال النيران من استهداف طائرات الاحتلال لشقة سكنية بمنطقة النصر غرب مدينة غزة بشكل مباشر.

ووفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية (مكان) فإن المستهدف في حي النصر هو المسؤول عن العمليات في حركة الجهاد الإسلامي.

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