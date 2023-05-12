مباشر | تغطية صحفية: تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

شؤون فلسطينية

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل المقترح المصري الأخير للتهدئة

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل المقترح المصري الأخير للتهدئة
إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل المقترح المصري الأخير للتهدئة
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية القول عن مسؤولين مطلعين بأن الهدوء سيقابل بهدوء، لافتين إلى أن الأجهزة الأمنية تعتقد أنه تم تحقيق الإنجازات المطلوبة.

ووفقًا للمسؤولين المطلعين فإن "الاقتراح المصري للتهدئة يدعو إلى وقف متبادل لإطلاق النار اعتباراً من منتصف الليلة ولا يتضمن إلتزاماً إسرائيلياً بوقف الاغتيالات، وفي هذا الوقت لا يزال الوسطاء ينتظرون موافقة الأطراف".

وبحسب صحيفة (معاريف)، فإن وفداً إسرائيلياً يغادر إلى القاهرة لبحث المقترح المصري بوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، ابتداءً من منتصف الليلة.

وفي وقت سابق مساء اليوم الجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية (كان) إن "مصر قدمت لإسرائيل مسودة مع اقتراح جديد لوقف إطلاق النار، لافتةً إلى أن إسرائيل ولم ترد بعد على العرض".

وذكر موقع (واللا) الإسرائيلي بأن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بينيامين نتنياهو يدرس مقترحاً مصرياً جديداً لوقف إطلاق النار يشمل وقفاً متبادلاً للقصف.

في حين، نقلت (القناة 13) الإسرائيلية القول عن مسؤول رفيع، ظهر اليوم، بعد إطلاق الصواريح نحو القدس بأن "محادثات وقف إطلاق النار توقفت وسيكون هناك رد إسرائيلي كبير".

كما أفادت قناة (كان) الإسرائيلية بأن تل أبيب أبلغت القاهرة بوقف محادثات وقف إطلاق النار.

ويواصل جيش الاحتلال لليوم الرابع على التوالي عدوانه على القطاع، حيث أسفر وفق وزارة الصحة بغزة، عن استشهاد 33 مواطناً بينهم ستة من أبرز قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

ويتواجد الهندي منذ صباح أمس الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة، حيث يجري مباحثات مع المسؤولين المصريين حول اتفاق تهدئة في القطاع.






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