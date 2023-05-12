مباشر | تغطية صحفية: تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

شؤون فلسطينية

أونروا بغزة تقرر التحول للتعلم عن بعد جراء تواصل العدوان الإسرائيلي

أونروا بغزة تقرر التحول للتعلم عن بعد جراء تواصل العدوان الإسرائيلي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التحول للتعلم عن بعد بدءاً من يوم غد السبت، جراء التصعيد الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة.

وقال فريد أبو عاذرة رئيس برنامج التربية والتعليم، بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بغزة، في تعميم داخلي إن القرار جاء "لكي لا تنشأ فجوة بين الطالب والمدرسة".

وأوضح أبو عاذرة أنه "يبدأ المعلمون التواصل مع طلابهم برسائل تهدف للاطمئنان عليهم وعلى أسرهم، وفي ذات الوقت دعم الطلبة نفسياً واجتماعياً بالتنسيق مع المرشد المدرسي".

وأشار إلى أنه "سيتم التوضيح للطلبة بأن التعليم سيتعامل بمرونة مع الفترة المتبقية من الفصل الحالي، ولا يجب أن يشكل اختبار نهاية الفصل مصدر قلق".

وبين أنه "سيتم التركيز في الفترة الحالية على المواد الأساسية ومواد المرحلة الدنيا المتوفرة على منصة التعليم الخاصة بوكالة الغوث فقط وبشكل تدريجي كوننا في فترة طوارئ تستلزم تحديد الأولويات".

ولفت إلى أن جميع المعلمين سيشاركون في هذه العملية بما فيهم معلمو المياومة الذين يدرسون المواد الأساسية الأربعة والمرحلة الدنيا.

أخبار ذات صلة

الغرفة المشتركة: قتالنا مستمر وسنواصل التزامنا أمام دماء الشهداء مهما كلف الثمن

الغرفة المشتركة: قتالنا مستمر وسنواصل التزامنا أمام دماء الشهداء مهما كلف الثمن

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل المقترح المصري الأخير للتهدئة

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل المقترح المصري الأخير للتهدئة

أونروا بغزة تقرر التحول للتعلم عن بعد جراء تواصل العدوان الإسرائيلي

أونروا بغزة تقرر التحول للتعلم عن بعد جراء تواصل العدوان الإسرائيلي

حماس: جرائم الاحتلال لن توقف مقاومة شعبنا ووحدته في ملحمة &quot;ثأر الأحرار&quot;

حماس: جرائم الاحتلال لن توقف مقاومة شعبنا ووحدته في ملحمة "ثأر الأحرار"

التعليم بغزة تصدر تنويهاً بشأن الدوام المدرسي السبت

التعليم بغزة تصدر تنويهاً بشأن الدوام المدرسي السبت

الكيلة تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات في قطاع غزة

الكيلة تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات في قطاع غزة

الخليل: إصابة أربعة شبان برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم العروب

الخليل: إصابة أربعة شبان برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم العروب

غزة: الإعلامي الحكومي يوضح بشأن عمل المؤسسات التعليمية والوزارات السبت

غزة: الإعلامي الحكومي يوضح بشأن عمل المؤسسات التعليمية والوزارات السبت

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخليل: إصابة أربعة شبان برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم العروب

الخليل: إصابة أربعة شبان برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم العروب

غزة: الإعلامي الحكومي يوضح بشأن عمل المؤسسات التعليمية والوزارات السبت

غزة: الإعلامي الحكومي يوضح بشأن عمل المؤسسات التعليمية والوزارات السبت

هنية: المقاومة موحدة في الميدان وفي المواكبة السياسية

هنية: المقاومة موحدة في الميدان وفي المواكبة السياسية

شاهد: سرايا القدس توجّه رسالة تهديد للاحتلال &quot;لن ينفعكم مقلاعكم&quot;

شاهد: سرايا القدس توجّه رسالة تهديد للاحتلال "لن ينفعكم مقلاعكم"

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

نصر الله: نتواصل مع المقاومة بغزة ولن نتردد بالمساعدة بأي وقت تفرضه المسؤولية

نصر الله: نتواصل مع المقاومة بغزة ولن نتردد بالمساعدة بأي وقت تفرضه المسؤولية

الجهاد الإسلامي توجّه تهديداً للاحتلال عقب استهداف الشقق السكنية

الجهاد الإسلامي توجّه تهديداً للاحتلال عقب استهداف الشقق السكنية

في يومه الرابع.. الإعلامي الحكومي يكشف حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع

في يومه الرابع.. الإعلامي الحكومي يكشف حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع

منوعات

أحمد صفوت يكشف عن أصعب مشاهده بمسلسل الأجهر

أحمد صفوت يكشف عن أصعب مشاهده بمسلسل الأجهر

بالصور.. إطلالة كاجول مميزة لحلا شيحة

بالصور.. إطلالة كاجول مميزة لحلا شيحة

سعد لمجرد يتخطى أزمته بـ &quot;آش أخبارك&quot;

سعد لمجرد يتخطى أزمته بـ "آش أخبارك"

شاهد.. الأمم المتحدة للفنون تمنح سمية الخشاب الدكتوراه الفخرية

شاهد.. الأمم المتحدة للفنون تمنح سمية الخشاب الدكتوراه الفخرية

بالفيديو.. حسن شاكوش يفجر مفاجأة بعد أزمته الأخيرة

بالفيديو.. حسن شاكوش يفجر مفاجأة بعد أزمته الأخيرة

رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة &quot; كلمة سلام&quot;

رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة " كلمة سلام"

رامي رضوان يخطف قلوب متابعيه بعد ظهوره مع زوجته

رامي رضوان يخطف قلوب متابعيه بعد ظهوره مع زوجته

أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنته بتوقيع من ميسي

أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنته بتوقيع من ميسي

&quot;يارب يغرق فيك المركب&quot; مي العيدان تهاجم أصالة نصري

"يارب يغرق فيك المركب" مي العيدان تهاجم أصالة نصري

عربي

قتيلان إثر مواجهات مسلحة في ليبيا

قتيلان إثر مواجهات مسلحة في ليبيا

بالفيديو.. اندلاع حريق ضخم في سوق الصواريخ بجدة

بالفيديو.. اندلاع حريق ضخم في سوق الصواريخ بجدة

الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يوقعان اتفاق مبادئ أولياً في جدة

الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يوقعان اتفاق مبادئ أولياً في جدة

العراق يدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ نهري دجلة والفرات

العراق يدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ نهري دجلة والفرات