حماس: جرائم الاحتلال لن توقف مقاومة شعبنا ووحدته في ملحمة "ثأر الأحرار"





وقالت الحركة في بيان لها: "بكل آيات الفخر والاعتزاز ومعاني الإصرار والصمود، ننعى في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى شعبنا الفلسطيني في كل ساحات الوطن وخارجه، وإلى أمتنا العربية والإسلامية، الشهيد القائد في حركة الجهاد الإسلامي، إياد العبد الحَسَني عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس، بعد حياة حافلة بالعطاء الجهادي والتضحية والإبداع في المقاومة ضد العدو الصهيوني امتدت لأكثر من ربع قرن".





وأضافت حماس: "وإذ ننعى القائد الشهيد أبا أنس، لنعزّي إخواننا في حركة الجهاد الإسلامي، ونشيد بالأداء البطولي لغرفة العمليات المشتركة للمقاومة الباسلة في قطاع غزّة، ردّاً على عدوان الاحتلال ودفاعاً عن شعبنا".





وأكدت حماس في بيانها على "الوحدة والتلاحم الميداني بدعم من شعبنا الفلسطيني في معركة (ثأر الأحرار)، حتّى ردع الاحتلال ووقف عدوانه ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك".





رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إياد العبد الحَسَني، عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس، الذي استشهد، مساء اليوم الحمعة، في عملية اغتيال إسرائيلية بمدينة غزة.