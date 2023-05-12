الخليل: إصابة أربعة شبان برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم العروب

رام الله - دنيا الوطنأصيب أربعة شبان برصاص الاحتلال، أحدهم وصفت جروحه بالخطيرة، مساء اليوم الجمعة، عقب قمع مسيرة نصرة لغزة انطلقت في مخيم العروب شمال الخليل.وأفادت مصادر محلية بأن مسيرة انطلقت من وسط المخيم نصرة لقطاع غزة ضد عدوان الاحتلال، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي مباشرة على الشبان، ما أدى لإصابة أربعة شبان، أحدهم بالرصاص الحي في البطن وصفت حالته بالخطيرة، وآخر متوسطة في الخصر، وإصابتان طفيفتان بشظايا في الظهر.كما أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال بكثافة باتجاه منازل المواطنين.