الصحة تنشر أحدث إحصائية لشهداء وإصابات العدوان الإسرائيلي على القطاع





ويواصل جيش الاحتلال، ولليوم الرابع على التوالي عدوانه على قطاع غزة، بقصف مواقع للمقاومة ومنازل وأراض زراعية، فيما ترد المقاومة برشقات صاروخية صوب غلاف غزة وأسدود وتل أبيب ومستوطنات القدس.



فيما يتواجد الهندي منذ صباح أمس الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة، حيث يجري مباحثات مع المسؤولين المصريين حول اتفاق تهدئة في القطاع.







رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة بغزة، مساء الجمعة، إحصائية الشهداء والإصابات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فجر الثلاثاء الماضي.وقالت الوزارة في تصريح مقتضب، إن 33 شهيداً منهم (6 أطفال و3 نساء)، و111 إصابة بجراح مختلفة، هي حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.