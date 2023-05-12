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شؤون فلسطينية

إعلام الاحتلال: نتنياهو يدرس مقترحاً مصرياً جديداً بشأن التهدئة

إعلام الاحتلال: نتنياهو يدرس مقترحاً مصرياً جديداً بشأن التهدئة
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رام الله - دنيا الوطن
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم آخر التطورات التي توصلت إليها مباحثات وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان) بأن مصر قدمت لإسرائيل مسودة مع اقتراح جديد لوقف إطلاق النار، لافتةً إلى أن إسرائيل ولم ترد بعد على العرض.

وذكر موقع (واللا) الإسرائيلي بأن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بينيامين نتنياهو يدرس مقترحاً مصرياً جديداً لوقف إطلاق النار يشمل وقفاً متبادلاً للقصف.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت (القناة 13) الإسرائيلية عن مسؤول رفيع بعد إطلاق الصواريح نحو القدس، إن "محادثات وقف إطلاق النار توقفت وسيكون هناك رد إسرائيلي كبير".

كما أفادت قناة (كان) الإسرائيلية بأن تل أبيب أبلغت القاهرة بوقف محادثات وقف إطلاق النار.

ويواصل جيش الاحتلال لليوم الرابع على التوالي عدوانه على القطاع، حيث أسفر وفق وزارة الصحة بغزة، عن استشهاد 31 مواطناً بينهم خمسة من أبرز قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

ويتواجد الهندي منذ صباح أمس الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة، حيث يجري مباحثات مع المسؤولين المصريين حول اتفاق تهدئة في القطاع.

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